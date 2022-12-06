6 بدون رونالدو

تفاجأ الجميع بجلوس كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء منتخب البرتغال أمام سويسرا ولكن بديله جونالكو راموس صنع التاريخ بهاتريك.

واكتسح منتخب البرتغال منافسه سويسرا اليوم الثلاثاء بستة أهداف لهدف في ملعب لوسيل في ختام دور الـ16 من كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب البرتغال لربع نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد نسختي 1966 و2006 وحصل على المركز الثالث في الأولى والرابع في الثانية.

افتتح جونكالو راموس أهداف المباراة في الدقيقة 17 بتسديدة يسارية قوية.

وأضاف بيبي الهدف الثاني للبرتغال برأسية من ركلة ركنية في الدقيقة 33.

وسجل جونكالو راموس الهدف الثالث للبرتغاليين في الدقيقة 51 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل رافائيل جيريرو الهدف الرابع لبلاده عقب أربع دقائق فقط بتسديدة قوية بيسراه.

وقلص مانويل أكانجي النتيجة بتسديدة إثر خطأ من راموس في تشتيت ركلة ركنية في الدقيقة 58.

وأتم جونكالو راموس الهاتريك الخاص به وخماسية البرتغال في الدقيقة 67.

وسجل رافائيل لياو سداسية البرتغال بهدف جميل من تسديدة مقوسة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وضرب منتخب البرتغال موعدا ناريا مع المغرب لملاقاته في ربع النهائي يوم السبت المقبل في ملعب الثمامة.

المفاجأة البرتغالية

قبل البطولة لم يكن جونكالو راموس شارك مع البرتغال سوى في مباراة وحيدة وكانت ودية ضد نيجيريا وسجل في 23 دقيقة لعبها هدفا وصنع مثله.

وفي البطولة لعب لدقيقتين ضد غانا وثماني دقائق أمام أوروجواي، وغاب عن مواجهة كوريا الجنوبية.

ثم جاء دور الـ16 وجاء معه المفاجأة من فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال.

أصبح مهاجم بنفيكا ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا للبرتغال في كأس العالم بعمر الـ21 عاما و169 يوما بعد رونالدو بعمر 21 عاما و132 يوما.

وبعدما سجل هاتريك أصبح رابع لاعب برتغالي يسجل ثلاثية في مباراة واحدة في كأس العالم بعد إيزيبيو ضد كوريا الشمالية 1966 وباوليتا ضد بولندا في 2002 ورونالدو ضد إسبانيا في 2018.

وأصبح كذلك راموس أول لاعب يسجل هاتريك في أول مباراة يخوضها كأساسي في كأس العالم منذ ميروسلاف كلوزه مع ألمانيا ضد السعودية في 2002.

وبعيدا عن مفاجأة جونكالو راموس فقد أصبح بيبي كذلك أكبر لاعب يسجل في المباريات الإقصائية من كأس العالم بعمر 39 يوما و9 أشهر.

التشكيل

بدأ جونكالو راموس المباراة بدلا من رونالدو وعاد برونو فيرنانديز للتشكيل الأساسي.

وفي سويسرا عاد يان سومر لحراسة المرمى بعد غيابه عن لقاء صربيا.

📋عودة سومر.. وشاكيري وشاكا أساسيان بتشكيل سويسرا أمام البرتغال#في_المونديال pic.twitter.com/ID377d3wxy — FilGoal (@FilGoal) December 6, 2022

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ وكانت الصراعات البدنية هي المسيطرة عليها.

وفي الدقيقة 17 أطلق جونكالو راموس تسديدة يسارية قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول للبرتغال.

وبعددها أطلق تسديدة أخرى لكن يان سومر تصدى لها على مرتين.

وأطلق شيردان شاكيري كرة قوية لكنها مرت لخارج الملعب لركلة ركنية لم تشكل أي خطورة على البرتغال.

وفي الدقيقة 33 أرسل برونو فيرنانديز عرضية من ركلة ركنية حولها بيبي برأسية في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للبرتغال.

ومرر بيرناردو سيلفا بينية جميلة لكن تسديدة راموس تصدى لها سومر.

وفي الدقيقة 51 مرر ديوجو دالوت عرضية زاحفة قابلها راموس بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث للبرتغال.

وما هي إلا أربع دقائق فقط إلا وسجل جيريرو الهدف الرابع للبرتغال بتسديدة يسارية قوية في الشباك.

وفي الدقيقة 58 قلص أكانجي النتيجة بهدف أول لسويسرا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من راموس في تشتيت الكرة.

وسجل راموس الهاتريك الخاص به والهدف الخامس للبرتغال بتسديدة جميلة في الدقيقة 67.

وسجل رونالدو هدفا في الدقيقة 84 تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل رافائيل لياو هدفا سادسا جميلا بتسديدة مقوسة لتنتهي المباراة بفوز بلاده بستة أهداف لهدف.