جواد الياميق: حققنا إنجازا تاريخيا.. وأمامنا مباراة كبيرة

شدد جواد الياميق مدافع المغرب على أن منتخب بلاده ينتظره مباراة كبيرة ضمن ربع نهائي كأس العالم.

ويلعب منتخب المغرب ضد البرتغال يوم السبت المقبل ضمن ربع نهائي كأس العالم.

وقال الياميق عقب الفوز على إسبانيا: "لا أستطيع وصف مشاعري حقفقنا إنجازا تاريخيا. شرفنا الكرة المغربية والكرة العربية بعد سنوات من الانتظار".

وأضاف "أشكر اللاعبين وأشكر ليد الركراي المدرب والصديق والقريب من الجميع. شعب المغرب يستاهل أنه يفرح".

واختتم "الحمد لله حققنا انجازا تاريخيا وأمامنا مباراة كبيرة يوم السبت المقبل".

وحسمت ركلات الترجيح تأهل تاريخي لـ المغرب بالفوز على إسبانيا بنتيجة 3-1 لأسود الأطلس على حساب اللاروخا في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وبات منتخب المغرب أول منتخب عربي يصل لربع نهائي كأس العالم والرابع إفريقيا بعد الكاميرون والسنغال وغانا.

وأصبح منتخب المغرب أول فريق إفريقي يفوز بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم.

وليد الركراكي بات أول مدرب عربي وإفريقي في ربع نهائي كأس العالم.

وينتظر منتخب المغرب هوية منافسه في ربع النهائي في الفائز بين سويسرا والبرتغال.