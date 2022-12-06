كأس العالم - موعد مباراة المغرب ضد البرتغال في ربع النهائي.. القنوات الناقلة

يواصل منتخب المغرب مشواره نحو الحلم بعد تأهله إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتغلب منتخب المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح بثلاثة دون مقابل.

أما البرتغال فتغلبت على سويسرا في ثمن النهائي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

تواجه المنتخبان تاريخيا مرتين من قبل وكان ذلك في منافسات كأس العالم نسختي 1986 والأخيرة 2018.

وفاز منتخب المغرب على البرتغال في المواجهة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما حقق منتخب البرتغال فوزه في المباراة الأخيرة بهدف دون مقابل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم 10 ديسمبر الجاري.

ويقام اللقاء على استاد الثمامة.

وتنطلق المباراة في الخامسة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 وقنوات الكأس إكسترا.

طريق المغرب

الفائز من مواجهة المغرب والبرتغال يتأهل إلى نصف النهائي يوم 14 ديسمبر في التاسعة مساء.

ويقام لقاء نصف النهائي على استاد البيت.

وينتظر الفائز من تلك المواجهة، المتأهل من مباراة فرنسا ضد إنجلترا.