مبابي يتصدر وانفجار راموس.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 22:55

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - منتخب فرنسا

اختتمت منافسات ثمن نهائي كأس العالم في نسخته الـ22 والمقامة في قطر حتى 18 من شهر ديسمبر الجاري.

جونكالو راموس

النادي : بنفيكا

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

واشتعلت المنافسة على صدارة الهدافين لكن ثنائية كيليان مبابي نجم فرنسا في شباك بولندا انفردت له بالقمة.

وتقام مباريات ربع النهائي يومي 9 و10 ديسمبر.

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بينما نجح جونكالو راموس في أول مشاركة له كأساسي مع البرتغال في تسجيل ثلاثة أهداف في فوز فريقه على سويسرا بستة أهداف مقابل هدف واحد.

وجاء ترتيب الهدافين في كأس العالم كالتالي:

كيليان مبابي - فرنسا - 5 أهداف

ليونيل ميسي - الأرجنتين - 3 أهداف

أوليفيه جيرو - فرنسا - 3 أهداف

بوكايو ساكا - إنجلترا - 3 أهداف

جونكالو راموس - البرتغال - 3 أهداف

كودي جاكبو - هولندا - 3 أهداف

ماركوس راشفورد - إنجلترا - 3 أهداف

إينر فالنسيا - الإكوادور - 3 أهداف

ألفارو موراتا - إسبانيا - 3 أهداف

فينسينت أبو بكر - الكاميرون - هدفان

ألكسندر ميتروفيتش - صربيا - هدفان

بريل إيمبولو - سويسرا - هدفان

كاي هافرتز - ألمانيا - هدفان

سالم الدوسري - السعودية - هدفان

ريتسو دوان - اليابان - هدفان

نيوكلاس فولكروج - ألمانيا - هدفان

دي أراسكايتا - أوروجواي - هدفان

محمد قدوس - غانا - هدفان

أندري كراماريتش - كرواتيا - هدفان

تشو جوي سانج - كوريا الجنوبية - هدفان

ريتشارلسون - البرازيل - هدفان

فيران توريس - إسبانيا - هدفان

مهدي طارمي - إيران - هدفان

برونو فيرنانديز - البرتغال - هدفان

روبرت ليفاندوفسكي - هدفان

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