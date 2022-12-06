كرنفال في الجول – هداف الدرجة الثانية الإيطالية.. تعرف أكثر على شديرة مهاجم المغرب
الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 22:39
كتب : FilGoal
شارك كبديل وكاد أن يسجل هدفا قاتلا في أكثر من لقطة في ظهوره الأول الرسمي بـ كأس العالم 2022، إنه وليد شديرة.
وليد شديرة
النادي : باري
وظهر شديرة كبديل في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي وحُسم بركلات الترجيح.
وأهدر شديرة فرصتين محققتين أمام إسبانيا.
نبذة عن شديرة:
أفضل لاعب في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لشهر سبتمبر، وُلد في إيطاليا لوالديين مغربيين حرصا على اصطحابه إلى بلده الأصلي في الإجازات الصيفية باستمرار.
يقول شديرة عن تمثيل أسود الأطلس: "من الشرف أن أدافع عن ألوان المغرب".
سبق لـ شديرة اللعب في بارما، لكن مع انتقاله إلى باري انفجر وبصم هذا الموسم على 9 من أصل 15 هدفًا سجلها الفريق إجمالًا في الدوري.
ماذا قدم شديرة أمام إسبانيا؟
دقائق: 38
تسديدات: 2
فرصة مهدرة محققة: 1
فوز بصراعات هوائية: 2 من 3
تمريرات صحيحة: 2 من 4