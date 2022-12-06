كرنفال في الجول – هداف الدرجة الثانية الإيطالية.. تعرف أكثر على شديرة مهاجم المغرب

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 22:39

كتب : FilGoal

فرصة وليد شديرة أمام أوناي سيمون

شارك كبديل وكاد أن يسجل هدفا قاتلا في أكثر من لقطة في ظهوره الأول الرسمي بـ كأس العالم 2022، إنه وليد شديرة.

وظهر شديرة كبديل في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي وحُسم بركلات الترجيح.

وأهدر شديرة فرصتين محققتين أمام إسبانيا.

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نبذة عن شديرة:

أفضل لاعب في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لشهر سبتمبر، وُلد في إيطاليا لوالديين مغربيين حرصا على اصطحابه إلى بلده الأصلي في الإجازات الصيفية باستمرار.

يقول شديرة عن تمثيل أسود الأطلس: "من الشرف أن أدافع عن ألوان المغرب".

سبق لـ شديرة اللعب في بارما، لكن مع انتقاله إلى باري انفجر وبصم هذا الموسم على 9 من أصل 15 هدفًا سجلها الفريق إجمالًا في الدوري.

ماذا قدم شديرة أمام إسبانيا؟

دقائق: 38

تسديدات: 2

فرصة مهدرة محققة: 1

فوز بصراعات هوائية: 2 من 3

تمريرات صحيحة: 2 من 4

وليد شديرة المغرب كأس العالم 2022 إسبانيا
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