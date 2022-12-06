كرنفال في الجول – هداف الدرجة الثانية الإيطالية.. تعرف أكثر على شديرة مهاجم المغرب

شارك كبديل وكاد أن يسجل هدفا قاتلا في أكثر من لقطة في ظهوره الأول الرسمي بـ كأس العالم 2022، إنه وليد شديرة.

وظهر شديرة كبديل في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي وحُسم بركلات الترجيح.

وأهدر شديرة فرصتين محققتين أمام إسبانيا.

نبذة عن شديرة:

أفضل لاعب في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لشهر سبتمبر، وُلد في إيطاليا لوالديين مغربيين حرصا على اصطحابه إلى بلده الأصلي في الإجازات الصيفية باستمرار.

يقول شديرة عن تمثيل أسود الأطلس: "من الشرف أن أدافع عن ألوان المغرب".

سبق لـ شديرة اللعب في بارما، لكن مع انتقاله إلى باري انفجر وبصم هذا الموسم على 9 من أصل 15 هدفًا سجلها الفريق إجمالًا في الدوري.

ماذا قدم شديرة أمام إسبانيا؟

دقائق: 38

تسديدات: 2

فرصة مهدرة محققة: 1

فوز بصراعات هوائية: 2 من 3

تمريرات صحيحة: 2 من 4