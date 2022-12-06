أوناي سيمون: لم نتوقع الخروج أمام المغرب

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 22:25

كتب : FilGoal

أوناي سيمون - إسبانيا

شدد أوناي سيمون حارس مرمى منتخب إسبانيا على أن فريقه لم يكن يفكر في الخروج من كأس العالم 2022 أمام المغرب.

وأقصي منتخب البرتغال من دور الـ 16 لكأس العالم 2022 على يد المغرب بعد أن خسر بركلات الترجيح.

اقرأ: معلومات عن سيمون وجميع لاعبي كأس العالم 2022.

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وانتهت ركلات الترجيح بفوز إسبانيا بنتيجة 3-0 ونجح سيمون في التصدي لركلة واحدة.

وقال سيمون لشبكة LA 1 الإسبانية عقب المباراة: "كنا متفوقين طوال الـ 120 دقيقة ووضعناهم في نصف ملعبهم ولكن تفوقنا أصبح أقل أهمية لأننا لم نسجل أمام المرمى".

وتابع "هناك مفاجآت طوال كأس العالم والمباريات متقاربة على المستوى الدفاعي من منتخبات مثل المغرب ولم نتوقع أن نخرج أمام المغرب ولكنه واقع علينا أن نتعامل معه وأن نذهب للمنزل".

وأضاف "ركلات الترجيح أدرس فيها المنافسين ويمكن أن ينجح الأمر أو لا وفي الدقائق الأخيرة كنت أفكر بها".

وسيلعب منتخب المغرب ضد الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا في ربع النهائي.

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