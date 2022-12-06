رودري بعد الخسارة من المغرب: كرة القدم ليست عادلة

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 22:20

كتب : FilGoal

رودري - إسبانيا

يرى رودري لاعب وسط إسبانيا أن منتخب بلاده لا يستحق الخسارة من المغرب في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وحسمت ركلات الترجيح تأهل تاريخي لـ المغرب بالفوز على إسبانيا بنتيجة 3-1 لأسود الأطلس على حساب اللاروخا في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وقال رودري عقب المباراة: "المباراة كانت معقدة للغاية. لقد كنا في الموعد وقدمنا كل ما لدينا ولكن لم ننجح . إنه أحد أسوأ الأيام".

أخبار متعلقة:
بوسكيتس: افتقرنا إلى قدر من الحظ في التمريرة الأخيرة أو التسديد وليد شديرة: أشعر أني أحلق في السماء.. وشكرا بونو الغندور حكما لمواجهة طلائع الجيش أمام الزمالك رقم قياسي لـ بيبي بهدفه في مرمى سويسرا

وأضاف "توقعنا تراجع منتخب المغرب للخط الخلفي كما هو الحال في جميع المباريات التي يلعبونها ضدنا. كرة القدم قاسية في بعض الأحيان".

وشدد "كرة القدم ليست عادلة والكرة رفضت أن تدخل المرمى. ذهبنا إلى ركلات الترجيح وهنا ظهر دور الحظ. لقد قدم الفريق كل شيء".

وبات منتخب المغرب أول منتخب عربي يصل لربع نهائي كأس العالم والرابع إفريقيا بعد الكاميرون والسنغال وغانا.

وأصبح منتخب المغرب أول فريق إفريقي يفوز بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم.

وليد الركراكي بات أول مدرب عربي وإفريقي في ربع نهائي كأس العالم.

وينتظر منتخب المغرب هوية منافسه في ربع النهائي في الفائز بين سويسرا والبرتغال.

منتخب المغرب منتخب إسبانيا كأس العالم
نرشح لكم
مؤتمر فيليكس: غياب كريستيانو يبرز مشاركتي؟ لا تفسدوا أجواء المنتخب هل ستيرلنج سيشارك أمام فرنسا؟ ساوثجيت يرد مؤتمر سانتوس: هذه تفاصيل حديثي مع رونالدو بعد معرفته بجلوسه بديلا مؤتمر لوريس ردا على كونه "وتر أكيليس" لفرنسا قبل لقاء إنجلترا مؤتمر ديشامب: مبابي يحدث فارقا حتى عندما لا يكون في أفضل حالته ديلي ستار تكشف عن سبب مغادرة بن وايت معسكر إنجلترا في كأس العالم مدافع البرتغال: المنتخب يلعب كفريق جماعي أكثر بدون رونالدو مواعيد مباريات اليوم 9-12-2022 والقنوات الناقلة.. هولندا ضد الأرجنتين وكرواتيا أمام البرازيل
أخر الأخبار
مؤتمر فيليكس: غياب كريستيانو يبرز مشاركتي؟ لا تفسدوا أجواء المنتخب 13 دقيقة | قطر 2022
هل ستيرلنج سيشارك أمام فرنسا؟ ساوثجيت يرد 44 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر سانتوس: هذه تفاصيل حديثي مع رونالدو بعد معرفته بجلوسه بديلا 44 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر لوريس ردا على كونه "وتر أكيليس" لفرنسا قبل لقاء إنجلترا ساعة | قطر 2022
مؤتمر ديشامب: مبابي يحدث فارقا حتى عندما لا يكون في أفضل حالته ساعة | قطر 2022
كرة يد – الاتحاد المصري يعلن إلغاء بطولة سوبر المحترفين ساعة | كرة يد
النني: لسنا في دبي من أجل عطلة.. نعمل بجد لحين عودة الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب ليفربول يشيد بقدرات "القائد" صلاح.. ويكشف سبب تألقه المستمر 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 4 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري