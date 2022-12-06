رودري بعد الخسارة من المغرب: كرة القدم ليست عادلة

يرى رودري لاعب وسط إسبانيا أن منتخب بلاده لا يستحق الخسارة من المغرب في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وحسمت ركلات الترجيح تأهل تاريخي لـ المغرب بالفوز على إسبانيا بنتيجة 3-1 لأسود الأطلس على حساب اللاروخا في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وقال رودري عقب المباراة: "المباراة كانت معقدة للغاية. لقد كنا في الموعد وقدمنا كل ما لدينا ولكن لم ننجح . إنه أحد أسوأ الأيام".

وأضاف "توقعنا تراجع منتخب المغرب للخط الخلفي كما هو الحال في جميع المباريات التي يلعبونها ضدنا. كرة القدم قاسية في بعض الأحيان".

وشدد "كرة القدم ليست عادلة والكرة رفضت أن تدخل المرمى. ذهبنا إلى ركلات الترجيح وهنا ظهر دور الحظ. لقد قدم الفريق كل شيء".

وبات منتخب المغرب أول منتخب عربي يصل لربع نهائي كأس العالم والرابع إفريقيا بعد الكاميرون والسنغال وغانا.

وأصبح منتخب المغرب أول فريق إفريقي يفوز بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم.

وليد الركراكي بات أول مدرب عربي وإفريقي في ربع نهائي كأس العالم.

وينتظر منتخب المغرب هوية منافسه في ربع النهائي في الفائز بين سويسرا والبرتغال.