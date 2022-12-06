وليد شديرة: أشعر أني أحلق في السماء.. وشكرا بونو

ثمن وليد شديرة مهاجم المغرب جهود زميله ياسين بونو حارس مرمى الفريق بعد الفوز على إسبانيا.

وحسمت ركلات الترجيح تأهل تاريخي لـ المغرب بالفوز على إسبانيا بنتيجة 3-1 لأسود الأطلس على حساب اللاروخا في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وقال شديرة عقب المباراة: "أنا سعيد جدا بهذا الإنجاز التاريخي. أشعر أني أحلق في السماء من الفرحة".

وأضاف "شكرا لكل هذه الجماهير الكبيرة إنها رائعة، وكانت الدعم الكبير لنا شكرا أيضا لكل اللاعبين والحارس ياسين بونو. هذا شيء رائع عقدنا النية وربحنا إسبانيا".

وتابع "الوصول لهذا الدور كان حلم كبير جدا ونريد أن نواصل المشوار في البطولة".

وبات منتخب المغرب أول منتخب عربي يصل لربع نهائي كأس العالم والرابع إفريقيا بعد الكاميرون والسنغال وغانا.

وأصبح منتخب المغرب أول فريق إفريقي يفوز بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم.

وليد الركراكي بات أول مدرب عربي وإفريقي في ربع نهائي كأس العالم.

وينتظر منتخب المغرب هوية منافسه في ربع النهائي في الفائز بين سويسرا والبرتغال.