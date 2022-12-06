الغندور حكما لمواجهة طلائع الجيش أمام الزمالك

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 21:50

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش - أوباما

يدير أحمد الغندور مواجهة طلائع الجيش أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويستضيف طلائع الجيش فريق الزمالك على ملعب طلائع الجيش في تمام السابعة من مساء غدا الأربعاء.

وأدار الغندور مباراتين فقط هذا الموسم في مسابقة الدوري ولأول مرة لفريقي الزمالك وطلائع الجيش.

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وسبق للغندور إدارة مواجهة الأهلي أمام أسوان في الجولة الثانية قبل أن يدير لقاء الاتحاد ضد غزل المحلة في الجولة الماضية.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط من أربع مواجهات.

أما طلائع الجيش ففي المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط بنفس عدد المباريات.

وجاء طاقم تحكيم مباراة طلائع الجيش أمام الزمالك كالآتي:

حكم ساحة: أحمد الغندور

حكم مساعد 1: أسامة السيد

حكم مساعد 2: هشام طلب

حكم رابع: محمد العتباني

حكم فيديو: طارق مجدي

حكم فيديو مساعد: هاني العراقي

وأدار أحمد الغندور 13 مباراة سابقة لفريق الزمالك وفاز الأبيض في 8 منهم مقابل ثلاث تعادلات وخسارتين.

بينما أدار 8 مباريات لطلائع الجيش فاز الفريق العسكري في اثنين منهم وتعادل ثلاث مرات وخسر مثلهم.

الدوري المصري الزمالك طلائع الجيش أحمد الغندور
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