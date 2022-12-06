رقم قياسي لـ بيبي بهدفه في مرمى سويسرا

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 21:46

كتب : FilGoal

بيبي - البرتغال وسويسرا - كأس العالم 2022

حقق بيبي لاعب منتخب البرتغال رقما قياسيا بتسجيله هدفا للبرتغال في كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب البرتغال ضد سويسرا على ملعب لوسيل في دور الـ 16 من كأس العالم.

اقرأ: معلومات عن بيبي وجميع لاعبي كأس العالم 2022

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وسجل بيبي الهدف الثاني للبرتغال في المباراة التي يتقدم فيها بهدفين دون مقابل.

وبهدفه أصبح بيبي أكبر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية بتاريخ كأس العالم بعمر 39 عاما و283 يوما.

وبشكل عام فإن بيبي هو ثاني أكبر لاعبى يسجل في تاريخ كأس العالم بعد روجي ميلا الذي سجل بعمر 42 عاما و39 يوما.

جونكالو راموس الذي سجل الهدف الأول حطم أيضا رقما قياسيا إذ أصبح أصغر لاعب يسجل للبرتغال في كأس العالم بعمر 21 عاما و169 يوما بعد كريستيانو رونالدو الذي سجل في نسخة 2006 في عمر 21 عاما و132 يوما.

وفي حال تأهل منتخب البرتغال لدور ربع النهائي سيقابل منتخب المغرب الذي حقق الفوز على إسبانيا.

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