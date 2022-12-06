محمد الحنفي حكما لمباراة غزل المحلة والأهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مارك كلاتنبرج أسماء حكام مباريات الجولة السادسة للدوري المصري.

ويدير محمد الحنفي مباراة غزل المحلة والأهلي، ويعاونه كل من سامي هلهل وأحمد رشدي. وهشام الفلال حكما رابعا.

والثنائي محمود بسيوني وخالد حسين للفيديو.

وتولى محمد الحنفي إدارة مباراة غزل المحلة والأهلي الموسم الماضي في استاد الغزل، والتي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 3-2.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، ويأتي غزل المحلة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

بينما يدير محمد سلامة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب ويعاونه كل من ماجد المليجي وطارق مصطفى، ومحمد إبراهيم دسوقي حكما رابعا.

ومحمد عادل وشريف محمد للفيديو.

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