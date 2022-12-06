قائمة المحلة - فوافي والشيخ ضمن 22 لاعبا استعدادا لمواجهة الأهلي

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 21:36

كتب : FilGoal

غزل المحلة

يتواجد الثنائي باولن فوافي وأحمد الشيخ في قائمة غزل المحلة ضمن 22 لاعبا استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويستضيف غزل المحلة فريق الأهلي في تمام الخامسة من مساء غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة السادسة.

ويقود بابافاسيليو فريق غزل المحلة بعد انتهاء أزمته مع الفريق.

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وجاءت قائمة غزل المحلة كالآتي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان – محمود الحضري.

الدفاع: هاني عادل – معاذ الحناوي – محمد نبيه – محمد بازوكا – إيهاب سمير – مصطفى العش.

الوسط: السيد الشبراوي – جبريال أوريك – أحمد الشيخ – حميد ماو – أحمد النادري – خالد الأخميمي – محمد جابر – باولن فوافي – صلاح ريكو – أحمد الجعيدي - إبراهيم كونيه.

الهجوم: عبده يحيى – عبد الرحمن عاطف – كريم مصطفى.

وحقق المحلة ثلاثة انتصارات متتالية في مسابقة الدوري ورفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني من أربع مباريات.

أما الأهلي فيتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بـ 12 نقطة من أربع مباريات خاضهم الفريق.

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