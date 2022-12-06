سر 1000 ركلة ترجيح إسبانية تغلب عليها ياسين بونو والمغرب
الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 21:30
كتب : FilGoal
كتب منتخب المغرب تاريخا عظيما بتأهله لربع نهائي كأس العالم 2022 بفوزه على إسبانيا في ملعب المدينة التعليمية.
ياسين بونو
النادي : إشبيلية
وفاز منتخب المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.
لكن ما هو سر الألف ركلة ترجيح إسبانية؟
شاهد الفيديو
video:1
نرشح لكم
مؤتمر فيليكس: غياب كريستيانو يبرز مشاركتي؟ لا تفسدوا أجواء المنتخب هل ستيرلنج سيشارك أمام فرنسا؟ ساوثجيت يرد مؤتمر سانتوس: هذه تفاصيل حديثي مع رونالدو بعد معرفته بجلوسه بديلا مؤتمر لوريس ردا على كونه "وتر أكيليس" لفرنسا قبل لقاء إنجلترا مؤتمر ديشامب: مبابي يحدث فارقا حتى عندما لا يكون في أفضل حالته ديلي ستار تكشف عن سبب مغادرة بن وايت معسكر إنجلترا في كأس العالم مدافع البرتغال: المنتخب يلعب كفريق جماعي أكثر بدون رونالدو مواعيد مباريات اليوم 9-12-2022 والقنوات الناقلة.. هولندا ضد الأرجنتين وكرواتيا أمام البرازيل