سر 1000 ركلة ترجيح إسبانية تغلب عليها ياسين بونو والمغرب

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 21:30

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - ياسين بونو

كتب منتخب المغرب تاريخا عظيما بتأهله لربع نهائي كأس العالم 2022 بفوزه على إسبانيا في ملعب المدينة التعليمية.

وفاز منتخب المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

لكن ما هو سر الألف ركلة ترجيح إسبانية؟

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المغرب ياسين بونو كأس العالم إسبانيا
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