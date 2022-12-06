سفيان أمرابط باكيا: نحن نصنع التاريخ

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 21:07

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - سفيان أمرابط

لم يستطع سفيان أمرابط لاعب وسط منتخب المغرب التحكم في مشاعره عقب الفوز التاريخي على إسبانيا.

وحسمت ركلات الترجيح تأهل تاريخي لـ المغرب بالفوز على إسبانيا بنتيجة 3-1 لأسود الأطلس على حساب اللاروخا في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وقال أمرابط عبر قنوات "الكأس" القطرية": "ما حدث لا يصدق. نحن نصنع التاريخ. أعتقد أنها كانت مباراة صعبة جدا ويوما تاريخيا للمغرب".

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وبات منتخب المغرب أول منتخب عربي يصل لربع نهائي كأس العالم والرابع إفريقيا بعد الكاميرون والسنغال وغانا.

وأصبح منتخب المغرب أول فريق إفريقي يفوز بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم.

وليد الركراكي بات أول مدرب عربي وإفريقي في ربع نهائي كأس العالم.

وينتظر منتخب المغرب هوية منافسه في ربع النهائي في الفائز بين سويسرا والبرتغال.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني منتخب يهدر جميع ركلاته في كأس العالم بعد سويسرا في 2006.

منتخب المغرب منتخب إسبانيا سفيان أمرابط
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