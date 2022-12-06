الركراكي: أنا أسعد إنسان في العالم.. والليلة ستكون طويلة في المغرب

يعتبر وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب نفسه كأسعد إنسان في العالم بعد فوز فريقه على إسبانيا في كاس العالم 2022.

وحقق منتخب إسبانيا الفوز على المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف ليتأهل لربع نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه.

وقال الركراكي للصحفيين عقب المباراة: "عندي لاعبين لديهم روح وثقة كبيرتين وأردنا دخول التاريخ وقلتها من قبل لم نأتي لنلعب 3 مباريات فقط ولدينا مجموعة رائعة".

وتابع "الشعب معنا وهكذا نصل للبلاد العربية وأبعدنا الأنانية عنا وأسعدنا الشعب المغربي من طنجة حتى الكويرة هذه هي مهمتنا وأنا أسعد رجل في العالم".

وواصل "اللاعبون كانوا رجالا وقاتلوا، لا نعرف إلى أين سنصل ولكن الأهم هو دخولنا للتاريخ وإسعادنا للشعب المغربي".

وأضاف "هذه الليلة ستكون طويلة في المغرب والشعب لن ينام بسبب الاحتفالات".

وأتم "حينما تغيب الأنانية والنفاق يسهل الله الأمور، الآن سنرتاح ونحاول التقاط أنفاسنا بعد تلك المباراة ضد إسبانيا".

وسيلعب منتخب المغرب في ربع النهائي ضد الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا.