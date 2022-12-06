بوفال: هذا الفوز التاريخي لكل الشعب العربي

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - سفيان بوفال

أهدى سفيان بوفال لاعب المغرب الفوز التاريخي الذي حققه منتخب بلاده للشعب المغربي والعربي.

وحسمت ركلات الترجيح تأهل تاريخي لـ المغرب بالفوز على إسبانيا بنتيجة 3-1 لأسود الأطلس على حساب اللاروخا في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وقال بوفال عبر "بي إن سبورتس": "شكرا لكل المغاربة في جميع أنحاء العالم على دعمهم، شكرا لكل الشعب العربي، شكرا لكل الشعب المسلم. هذا الفوز من أجلكم".

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وتابع "قمنا بكل ما في وسعنا من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير ونريد استكمال المشوار وكتابة التاريخ".

وبات منتخب المغرب أول منتخب عربي يصل لربع نهائي كأس العالم والرابع إفريقيا بعد الكاميرون والسنغال وغانا.

وأصبح منتخب المغرب أول فريق إفريقي يفوز بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم.

وليد الركراكي بات أول مدرب عربي وإفريقي في ربع نهائي كأس العالم.

وينتظر منتخب المغرب هوية منافسه في ربع النهائي في الفائز بين سويسرا والبرتغال.

وأصبح منتخب إسبانيا ثاني منتخب يهدر جميع ركلاته في كأس العالم بعد سويسرا في 2006.

وبات منتخب إسبانيا أول منتخب يخسر 4 مباريات بركلات الترجيح ويليه إنجلترا وإيطاليا برصيد 3 مباريات.

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