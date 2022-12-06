كرنفال في الجول - بونو الذي اختار المغرب وحقق الإنجاز رجل مواجهة إسبانيا

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 20:25

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - ياسين بونو

كتب ياسين بونو اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المغربية والعربية بعد قيادة المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم.

وتصدى بونو لثلاث ركلات ترجيح أمام إسبانيا ليقود أسود أطلس إلى ربع النهائي ضد حامل لقب كأس العالم 2010.

وحصل بونو على جائزة رجل مباراة المغرب أمام إسبانيا في ثمن النهائي بعد تألقه.

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لمعرفة معلومات أكثر عن ياسين بونو وباقي المنتخبات من هنا.

واختار بونو تمثيل منتخب المغرب رغم ولادته في مدينة مونتريال الكندية.

عاد بونو إلى المغرب في عمر صغير وكان قادرا على تمثيل كندا دوليا، لكنه اختار أسود أطلس.

ويعتبر بونو أحد أفضل حراس المرمى في القارة، إذ فاز بجائزة زامورا "الأفضل في الدوري الإسباني" الموسم الماضي.

ماذا قدم ياسين بونو أمام إسبانيا؟

لعب: 120 دقيقة

تمريرات: 15 من 35 بنسبة 43%

تمريرات طولية: 8 من 28 بنسبة 29%

تصدي بقبضة اليد: 2

لمس الكرة: 42

تصدي ركلات ترجيح: 2

المغرب كأس العالم ياسين بونو
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