الأسود تقهر الماتادور.. ردود أفعال جنونية من صحافة المغرب بعد الفوز على إسبانيا في كأس العالم

تغنت وسائل الإعلام المغربية بالفوز التاريخي لمنتخب المغرب على حساب منتخب إسبانيا.

وفاز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي.

جريدة المنتخب المغربية

أسود الأطلس يقهرون الماتادور الإسباني ويعبرون للربع

موقع البطولة

بالركلات الترجيحية.. المنتخب المغربي يكتب التاريخ ويتأهل إلى ربع نهائي المونديال لأول مرة في تاريخه بانتصاره على إسبانيا (3-0)

موقع هسبريس

إنجاز تاريخي.. ركلات الترجيح تقود المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم.

جريد الصباح

إنجاز تاريخي … الأسود للمرة الأولى الى ربع النهائي

وحسمت ركلات الترجيح تأهل تاريخي لـ المغرب بالفوز على إسبانيا بنتيجة 3-1 لأسود الأطلس على حساب اللاروخا في ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وينتظر منتخب المغرب هوية منافسه في ربع النهائي في الفائز بين سويسرا والبرتغال.

وبات منتخب المغرب أول منتخب عربي يصل لربع نهائي كأس العالم والرابع إفريقيا بعد الكاميرون والسنغال وغانا.

وأصبح منتخب المغرب أول فريق إفريقي يفوز بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم.