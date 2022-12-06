بعد التأهل التاريخي.. 9 أرقام من فوز المغرب على أسبانيا في كأس العالم

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 20:03

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - ركلات الجزاء

بفوز تاريخي بركلات الترجيح تأهل منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم 2022.

وكانت المباراة بأشواطها الأصلية والإضافية قد انتهوا التعادل بدون أهداف ليحقق منتخب المغرب الفوز في ركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

اقرأ: معلومات عن منتخب المغرب وجميع لاعبي كأس العالم 2022.

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التأهل حقق عددا من الأرقام القياسية بسبب فوز المغرب.

أصبح منتخب المغرب هو أول فريق عربي يصل لربع نهائي كأس العالم.

المغرب هو رابع منتخب يصل لربع نهائي كأس العالم بعد الكاميرون 1990 والسنغال 2002 وغانا 2010.

وليد الركراكي هو أول مدرب عربي وإفريقي يقود فريقه لربع نهائي كأس العالم.

منتخب المغرب أصبح أول فريق إفريقي يحقق الفوز بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم.

وأصبح منتخب إسبانيا أول فريق في تاريخ كأس العالم يخسر في ركلات الترجيح 4 مرات.

إسبانيا هو ثاني منتخب يخسر في ركلات الترجيح دون تسجيل أي ركلة بعد أوكرانيا في 2006.

وأصبح ياسين بونو حارس منتخب المغرب أول حارس مرمى إفريقي يتصدى لكرلتي ترجيح في مباراة واحدة بتاريخ كأس العالم.

ولأول مرة يتجنب منتخب المغرب الخسارة لخمسة مباريات متتالية في كأس العالم والبداية كانت من مباراة إسبانيا في نسخة 2018.

وحقق منتخب المغرب الفوز في ركلات الترجيح لأول مرة في تاريخه بجميع البطولات بعد الخسارة في كأس الأمم الإفريقية في نسختي 1988 و2019.

وسيلعب منتخب المغرب في ربع النهائي ضد الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا التي ستقام بعد قليل.

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