تشكيل سويسرا – عودة سومر.. وشاكيري وشاكا أساسيان ضد البرتغال

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 19:56

كتب : FilGoal

يان سومر - منتخب سويسرا ضد الكاميرون

عاد يان سومر لحراسة مرمى منتخب سويسرا في لقاء البرتغال بعد غيابه عن مواجهة صربيا.

ويلتقي منتخب البرتغال بمنافسه سويسرا اليوم الثلاثاء في ملعب لوسيل في آخر مباريات دور الـ16 من كأس العالم 2022.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: يان سومر

في الدفاع: ريكاردو رودريجيز- فابيان شار- مانويل أكانجي- إدميلسون فيرنانديز

في الوسط الدفاعي: جرانيت تشاكا- ريمو فرويلير

في الوسط الهجومي: روبن فارجاس- دجبريل سو- شيردان شاكيري

في الهجوم: برييل إمبولو

سويسرا البرتغال كأس العالم
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