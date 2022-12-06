تشكيل سويسرا – عودة سومر.. وشاكيري وشاكا أساسيان ضد البرتغال
الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 19:56
كتب : FilGoal
عاد يان سومر لحراسة مرمى منتخب سويسرا في لقاء البرتغال بعد غيابه عن مواجهة صربيا.
ويلتقي منتخب البرتغال بمنافسه سويسرا اليوم الثلاثاء في ملعب لوسيل في آخر مباريات دور الـ16 من كأس العالم 2022.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: يان سومر
في الدفاع: ريكاردو رودريجيز- فابيان شار- مانويل أكانجي- إدميلسون فيرنانديز
في الوسط الدفاعي: جرانيت تشاكا- ريمو فرويلير
في الوسط الهجومي: روبن فارجاس- دجبريل سو- شيردان شاكيري
في الهجوم: برييل إمبولو
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