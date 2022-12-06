تشكيل البرتغال – رونالدو على مقاعد البدلاء.. راموس وفيلكس يقودان الهجوم ضد سويسرا
الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 19:46
كتب : FilGoal
يجلس كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال على مقاعد بدلاء فريقه أمام سويسرا.
ويلتقي منتخب البرتغال بمنافسه سويسرا اليوم الثلاثاء في ملعب لوسيل في آخر مباريات دور الـ16 من كأس العالم 2022.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: ديوجو كوستا
في الدفاع: ديوجو دالوت- بيبي- روبن دياز- جواو كانسيلو
في الوسط الدفاعي: ويليام كارفاليو
في الوسط الهجومي: بيرناردو سيلفا- أوتافيو- برونو فيرنانديز
في الهجوم: جواو فيليكس- جونسالو راموس
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