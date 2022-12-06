حكيمي وزياش يسجلان رقما تاريخيا مع المغرب في كأس العالم

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 18:26

كتب : FilGoal

حكيم زياش مع أشرف حكيمي - منتخب المغرب

حقق ثنائي المغرب، حكيم زياش لاعب تشيلسي وأشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان رقما تاريخيا مع منتخب بلدهما خلال منافسات كأس العالم.

ويقود زياش وحكيمي المغرب خلال مواجهة إسبانيا المقامة ضمن ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وشارك الثنائي حكيمي وزياش للمباراة السابعة بقميص منتخب المغرب في تاريخ مشاركاته بكأس العالم ليتجاوزا مصطفى حجي صاحب الـ6 مباريات.

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وبات زياش وحكيمي الثنائي الأكثر مشاركة مع منتخب المغرب بمنافسات كأس العالم.

ولعب زياش 7 مباريات في كأس العالم بواقع 3 مباريات في روسيا 2018 و4 مباريات في قطر 2022.

وسجل نجم تشيلسي هدفا مع منتخب المغرب في شباك كندا وصنع آخر ضد بلجيكا.

فيما لعب حكيمي 7 مباريات بواقع 3 مباريات في روسيا 2018 و4 مباريات في قطر 2022 وصنع هدفا وحيدا.

ويلعب الفائز من مباراة المغرب وإسبانيا ضد الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا ضمن ربع نهائي كأس العالم.

كاس العالم منتخب المغرب أشرف حكيمي حكيم زياش
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