متحف كأس العالم - حذاء معجزة بيرن

سيب هيربيرجر صاحب ثورة الألمانية في كرة القدم، والذي صنع المجد لبلاده على المستوى الكروي.

هيربيرجر تمكن من قهر الفريق الذهبي للمجر عن طريق والذي لم يخسر لمدة 4 سنوات متتالية.

ولتحقيق الفوز على المجر احتاج لاعبو ألمانيا لأحذية مخصصة للأمطار.

وكانت الأحذية مصنعة بشكل مخصوص من شركة أديداس.

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