متحف كأس العالم - حذاء معجزة بيرن
الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 18:24
كتب : FilGoal
سيب هيربيرجر صاحب ثورة الألمانية في كرة القدم، والذي صنع المجد لبلاده على المستوى الكروي.
هيربيرجر تمكن من قهر الفريق الذهبي للمجر عن طريق والذي لم يخسر لمدة 4 سنوات متتالية.
ولتحقيق الفوز على المجر احتاج لاعبو ألمانيا لأحذية مخصصة للأمطار.
وكانت الأحذية مصنعة بشكل مخصوص من شركة أديداس.
متحف كأس العالم تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.
للتجول في متحف كأس العالم مع FilGoal.com بتقنية البانوراما اضغط هنا
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