متحف كأس العالم - حذاء معجزة بيرن

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 18:24

كتب : FilGoal

معجزة بيرن

سيب هيربيرجر صاحب ثورة الألمانية في كرة القدم، والذي صنع المجد لبلاده على المستوى الكروي.

هيربيرجر تمكن من قهر الفريق الذهبي للمجر عن طريق والذي لم يخسر لمدة 4 سنوات متتالية.

ولتحقيق الفوز على المجر احتاج لاعبو ألمانيا لأحذية مخصصة للأمطار.

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وكانت الأحذية مصنعة بشكل مخصوص من شركة أديداس.

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