قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان ضمن 21 لاعبا لمواجهة المقاولون
الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 18:19
كتب : FilGoal
أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز عن قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب.
ويلعب بيراميدز ضد المقاولون العرب في الجولة السادسة من الدوري المصري، وتقام المباراة بملعب الدفاع الجوي.
وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:
المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر
ط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ
الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود عبد العاطي - محمد صادق - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - وليد الكرتي
الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي
ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، ويأتي المقاولون العرب في المركز السابع برصيد 6 نقاط.
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