جافي يحقق رقما أمام المغرب لم يحدث منذ بيليه

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 18:16

كتب : FilGoal

جافي - سفيان إمرابط

بات جافي لاعب منتخب إسبانيا أصغر لاعب يشارك كأساسي في مبرااة إقصائية من منافسات كأس العالم منذ بيليه أسطورة البرازيل.

جافي

النادي : برشلونة

إسبانيا

وشارك جافي بصورة أساسية مع إسبانيا أمام المغرب ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

ويبلغ جافي من العمر 18 عاما و123 يوما وقت مشاركته ضد المغرب.

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أما الرقم المسجل باسم بيليه فكان خلال نهائي نسخة 1958.

ولعب بيليه وقتها كأساسي وعمره 17 عاما و249 يوما.

وسجل جافي هدفا في مشاركته الأولى في كأس العالم بالمباراة الافتتاحية أمام كوستاريكا.

وكان منتخب إسبانيا قد تغلب على كوستاريكا بسبعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات دور المجموعات.

وتعادل لاروخا أمام ألمانيا بهدف لكل منهما، قبل أن تفوز اليابان على إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد.

وشارك جافي في مباريات إسبانيا الأربعة في كأس العالم حتى الآن بصورة أساسية.

وخاض جافي بشكل عام 17 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا الأول ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف.

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