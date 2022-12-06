تقرير: فيراتي سيجدد تعاقده مع سان جيرمان

اتفق ماركو فيراتي مع إدارة ناديه باريس سان جيرمان على تجديد تعاقده معه.

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فابريزيو رومانو فإن فيراتي اتفق على تجديد تعاقده مع سان جيرمان لأربع سنوات مقبلة.

وأوضح رومانو أن التجديد سوف يتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويلعب فيراتي في صفوف سان جيرمان منذ عام 2012 حينما انضم له قادما من صفوف بيسكارا الإيطالي.

وخاض اللاعب الإيطالي صاحب الـ30 عاما مع سان جيرمان 398 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع 61 آخرين.

وكان فيراتي قريبا من الرحيل عن سان جيرمان في عام 2017 في ظل اهتمام برشلونة بضمه قبل أن ترفض إدراة النادي الفرنسي التفريط فيه.

وتوج فيراتي مع سان جيرمان بالدوري الفرنسي ثماني مرات وست مرات لكل من كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية وتسع مرات لكأس السوبر المحلي.