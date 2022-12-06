سبب غناء جماهير إنجلترا بأهزوجة عن ابنة رئيس أمريكي سابق

عادت أغنية Sweet Caroline وتصدرت المشهد من جديد بعد فوز منتخب إنجلترا على السنغال بنتيجة 3-0.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة العاشرة في تاريخه.

لماذا يتغنى الجماهير الإنجليزية بأغنية عن ابنة رئيس أمريكي سابق وما العلاقة بينها وبين المنتخب؟

تعرف على القصة من خلال مشاهدة هذا الفيديو.

video:1