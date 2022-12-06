سبب غناء جماهير إنجلترا بأهزوجة عن ابنة رئيس أمريكي سابق

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 18:08

كتب : FilGoal

جماهير إنجلترا

عادت أغنية Sweet Caroline وتصدرت المشهد من جديد بعد فوز منتخب إنجلترا على السنغال بنتيجة 3-0.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة العاشرة في تاريخه.

لماذا يتغنى الجماهير الإنجليزية بأغنية عن ابنة رئيس أمريكي سابق وما العلاقة بينها وبين المنتخب؟

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