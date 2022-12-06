قبل أيام من مواجهة إنجلترا.. ليكيب: مبابي يغيب عن تدريبان فرنسا الجماعية

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 18:06

كتب : FilGoal

هدف مبابي مع فرنسا أمام بولندا

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن غياب كيليان مبابي عن تدريبات منتخب فرنسا قبل أيام من مواجهة إنجلترا في كأس العالم 2022.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

فرنسا
قطر 2022

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022 يوم السبت المقبل.

اقرأ: معلومات عن مبابي وجميع لاعبي كأس العالم 2022.

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وفقا لليكيب فإن مبابي لم يشارك في تدريبات فرنسا الجماعية التي أجريت مساء اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي يعاني من مشكلة بسيطة في الكاحل منذ بداية البطولة ولكن الإصابة ليست خطيرة.

وقضى مبابي التدريبات داخل صالة الألعاب الرياضية بدون المشاركة مع الفريق.

ويحتل مبابي صدارة هدافين كأس العالم 2022 برصيد 5 أهداف.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل لدور ربع النهائي بعد الفوز على بولندا في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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