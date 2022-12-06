قبل أيام من مواجهة إنجلترا.. ليكيب: مبابي يغيب عن تدريبان فرنسا الجماعية

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن غياب كيليان مبابي عن تدريبات منتخب فرنسا قبل أيام من مواجهة إنجلترا في كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022 يوم السبت المقبل.

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وفقا لليكيب فإن مبابي لم يشارك في تدريبات فرنسا الجماعية التي أجريت مساء اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي يعاني من مشكلة بسيطة في الكاحل منذ بداية البطولة ولكن الإصابة ليست خطيرة.

وقضى مبابي التدريبات داخل صالة الألعاب الرياضية بدون المشاركة مع الفريق.

ويحتل مبابي صدارة هدافين كأس العالم 2022 برصيد 5 أهداف.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل لدور ربع النهائي بعد الفوز على بولندا في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف.