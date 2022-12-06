محمد فتحي رجل مباراة المصري والبنك الأهلي

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 17:40

كتب : FilGoal

محمد فتحي - البنك الأهلي

تسلّم محمد فتحي لاعب البنك الأهلي جائزة رجل مباراة فريقه والمصري في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد.

وتعادل المصري سلبيا مع البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

وشارك محمد فتحي أساسيا وخاص الـ90 دقيقة كاملة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وتشاركا طارق سليمان المدير الفني المؤقت لـ المصري وحلمي طولان مدرب البنك الأهلي الجديد النقاط في أول اختبار لهما في الدوري المصري هذا الموسم.

وجاءت أرقامه خلال المباراة كالآتي:

دقائق اللعب: 90

عدد مرات لمس الكرة: 48

استعادة الكرة: 7

التشتيت: 1

عدد الأخطاء لصالحة: 3

التمريرات الصحيحة: 25 من 36

دقة التمرير: 69%

الالتحمات الهوائية الصحيحة: 7 من 9

الالتحمات الأرضية الصحيحة: 1 من 2

الدوري المصري البنك الأهلي المصري
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