تيليجراف: ضربة لموسم أرسنال.. تأكد حاجة جيسوس لجراحة في الركبة

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 17:29

كتب : FilGoal

جابرييل جيسوس - البرازيل

بات من المتوقع غياب جابرييل جيسوس مهاجم أرسنال ومنتخب البرازيل لعدة أشهر بسبب إصابة في الركبة.

وتعرض جيسوس لإصابة في الركبة أمام الكاميرون في ختام دور المجموعات بكأس العالم.

وكشفت صحيفة تيليجراف وفقا لمصادرها الخاصة أن جيسوس تأكد حاجته لعملية جراحية بعد إصابته في الركبة.

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ومن المتوقع أن يغيب جيسوس عن الملاعب لفترة طويلة لعدة أشهر مقبلة.

وأشار التقرير إلى أن جيسوس يشتبه في إصابته بالرباط الداخلي وهو ما يستدعي الخضوع لعملية جراحية.

وشارك جيسوس في مباراتي صربيا وسويسرا كبديل قبل أن يلعب أساسيا أمام الكاميرون.

وأوضح التقرير أن إصابة جيسوس قد تدفع أرسنال لتعزيز هجومه في سوق الانتقالات الشتوية في يناير لمواصلة المنافسة على اللقب.

وخاض أرسنال 14 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن وينفرد بصدارة ترتيب المسابقة.

وجمع أرسنال 37 نقطة وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

ولعب جيسوس 14 مباراة في الدوري الإنجليزي وساهم في 11 هدفا حتى الآن.

وسجل جيسوس خمسة أهداف وصنع 6 آخرين.

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