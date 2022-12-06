وصول سيف الجزيري إلى القاهرة

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 17:24

كتب : أحمد شوقي صلاح

هدف سيف الدين الجزيري مع الزمالك أمام بيراميدز

وصل سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك إلى القاهرة قادما من تونس بعد إنتهاء مشاركته مع نسور قرطاج في كأس العالم.

وكان الجزيري تواجد في قائمة منتخب تونس بكأس العالم 2022 قبل أن يودع نسور قرطاج المونديال من الدور الأول.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها غدا الأربعاء.

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وفاز منتخب تونس في آخر مباراة له بكأس العالم على فرنسا حامل اللقب بهدف دون رد سجله وهبي الخزري.

ولم يشارك سيف الجزيري مع منتخب تونس في أي مباراة خلال كأس العالم.

ومع الزمالك سجل سيف الجزيري هدفا واحدا في الدوري المصري هذا الموسم.

سيف الجزيري الزمالك الدوري المصري
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