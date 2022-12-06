إنزاجي: أونانا دفع ثمن سوء تفاهم.. ولوكاكو أصيب بخيبة أمل

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 17:03

كتب : FilGoal

أندري أونانا حارس مرمى الكاميرون

كشف سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر الحالة النفسية للاعبيه روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا وأندريه أونانا حارس الكاميرون، بعد توديعهما لكأس العالم 2022.

الثنائي ودع كأس العالم بعد الفشل في عبور مرحلة المجموعات، فيما تم استبعاد أونانا قبل نهاية دور المجموعات.

وقال إنزاجي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "لقد تحدثت إلى كل اللاعبين المشاركين في كأس العالم. لدينا 4 وصلوا إلى دور الثمانية، بينما غادر روميلو لوكاكو وأندريه أونانا".

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وأضاف "أونانا ولوكاكو سيصلان يوم الجمعة والسبت للانضمام للمعسكر في مالطا. إنهما بخير".

وأكمل "كان هناك سوء فهم دفع أونانا ثمنه، لكنني سمعته وهو هادئ. لا يمكنني سوى التحدث عما يحدث في صفوف إنتر، لكنه لا يجد مشكلة في المشاركة كأساسي أو كبديل".

كما تحدث عن مهاجمه روميلو لوكاكو قائلا "من الواضح أنه أصيب بخيبة أمل، هذا كأس العالم وهو يهتم كثيرا بمنتخب بلاده".

وأتم "لوكاكو لعب 45 دقيقة، وأتيحت له 3 فرص لم يحظ بها باقي فريق بلجيكا في المباراة بأكملها".

من جهته، شدد أونانا على احترامه للمسؤولين في منتخب بلاده على الرغم من استبعاده من كأس العالم 2022.

ريجوبير سونج مدرب الكاميرون كان قد اسبتعد أونانا قبل لقاء صربيا في الجولة الثانية بسب خلافات بينهما حسب بعض التقارير الصحفية.

ورد أونانا على الأخبار عن طريق بيان نشره عبر حسابه على إنستاجرام,

وقال أونانا في بيانه: "أريد أن أعبر عن عاطفتي تجاه بلدي والمنتخب الوطني، بالأمس لم أتمكن من التواجد على أرض الملعب لمساعدة الكاميرون كما أفعل دائما من أجل وصول الفريق إلى هدفه دائما ما كنت أقود الفريق للنجاح بطريقة حميدة".

وتابع "وضعت كل جهدي وطاقتي لإيجاد الحلول لثل تلك المواقف التي يختبرها لاعب كرة القدم أحيانا ولكن لم يكن هناك رغبة في من الطرف الآخر الأخرى ويصعب استيعاب بعض اللحظات ةمع ذلك فأنا دائما أحترم وأدعم قرارات الأشخاص المسؤولين عن متابعة نجاح فريقنا ودولتنا".

وأضاف "أريد أن أمد كل قوتي لزملائي في الفريق لأننا أظهرنا اننا قادروا على الذهاب بعيدا في هذه البطولة".

وأتم "القيم التي أروج لها كشخص ولاعب في القيم التي تحدد هويتي والتي أعطتها لي عائلتي منذ طفولتي لطالما كان تمثيل الكاميرون امتيازا، أمتنا أولا وأخيرا".

وجاء بيان الاتحاد الكاميروني كالآتي

"الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يعلم الجميع أنه بناء على قرار ريجوبير سونج المدير الفني للأسود غير المروضة، تم إيقاف اللاعب أندريه أونانا مؤقتا من المجموعة لأسباب تأديبية".

"الاتحاد الكاميروني يؤكد دعمه الكامل للمدرب وطاقمه الفني، كونهم يطبقون سياسة الاتحاد التي تستهدف الحفاظ على الالتزام والتضامن والتكامل والتماسك داخل المنتخب".

"الاتحاد يؤكد التزامه بخلق أجواء مسالمة لأجل الفريق وتوفير ما يلزم لتقديم الأداء المتميز".

وقال سونج في تصريحات نقلتها "بي بي سي": "إنه لاعب مهم، ولكننا في بطولة صعبة".

وأضاف "أعرف ما يجب أن أفعله، ويجب أن أضمن دائما أن الفريق له الأولوية على أي فرد".

وأوضح "أندريه أراد الخروج من القائمة وتقبلنا ذلك الوضع".

وودعت الكاميرون البطولة بعد احتلال المركز الثالث في مجموعتها، عقب الخسارة من سويسرا والتعادل مع صربيا والفوز على البرازيل.

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