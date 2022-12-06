إنزاجي: أونانا دفع ثمن سوء تفاهم.. ولوكاكو أصيب بخيبة أمل

كشف سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر الحالة النفسية للاعبيه روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا وأندريه أونانا حارس الكاميرون، بعد توديعهما لكأس العالم 2022.

الثنائي ودع كأس العالم بعد الفشل في عبور مرحلة المجموعات، فيما تم استبعاد أونانا قبل نهاية دور المجموعات.

وقال إنزاجي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "لقد تحدثت إلى كل اللاعبين المشاركين في كأس العالم. لدينا 4 وصلوا إلى دور الثمانية، بينما غادر روميلو لوكاكو وأندريه أونانا".

وأضاف "أونانا ولوكاكو سيصلان يوم الجمعة والسبت للانضمام للمعسكر في مالطا. إنهما بخير".

وأكمل "كان هناك سوء فهم دفع أونانا ثمنه، لكنني سمعته وهو هادئ. لا يمكنني سوى التحدث عما يحدث في صفوف إنتر، لكنه لا يجد مشكلة في المشاركة كأساسي أو كبديل".

كما تحدث عن مهاجمه روميلو لوكاكو قائلا "من الواضح أنه أصيب بخيبة أمل، هذا كأس العالم وهو يهتم كثيرا بمنتخب بلاده".

وأتم "لوكاكو لعب 45 دقيقة، وأتيحت له 3 فرص لم يحظ بها باقي فريق بلجيكا في المباراة بأكملها".

من جهته، شدد أونانا على احترامه للمسؤولين في منتخب بلاده على الرغم من استبعاده من كأس العالم 2022.

ريجوبير سونج مدرب الكاميرون كان قد اسبتعد أونانا قبل لقاء صربيا في الجولة الثانية بسب خلافات بينهما حسب بعض التقارير الصحفية.

ورد أونانا على الأخبار عن طريق بيان نشره عبر حسابه على إنستاجرام,

وقال أونانا في بيانه: "أريد أن أعبر عن عاطفتي تجاه بلدي والمنتخب الوطني، بالأمس لم أتمكن من التواجد على أرض الملعب لمساعدة الكاميرون كما أفعل دائما من أجل وصول الفريق إلى هدفه دائما ما كنت أقود الفريق للنجاح بطريقة حميدة".

وتابع "وضعت كل جهدي وطاقتي لإيجاد الحلول لثل تلك المواقف التي يختبرها لاعب كرة القدم أحيانا ولكن لم يكن هناك رغبة في من الطرف الآخر الأخرى ويصعب استيعاب بعض اللحظات ةمع ذلك فأنا دائما أحترم وأدعم قرارات الأشخاص المسؤولين عن متابعة نجاح فريقنا ودولتنا".

وأضاف "أريد أن أمد كل قوتي لزملائي في الفريق لأننا أظهرنا اننا قادروا على الذهاب بعيدا في هذه البطولة".

وأتم "القيم التي أروج لها كشخص ولاعب في القيم التي تحدد هويتي والتي أعطتها لي عائلتي منذ طفولتي لطالما كان تمثيل الكاميرون امتيازا، أمتنا أولا وأخيرا".

وجاء بيان الاتحاد الكاميروني كالآتي