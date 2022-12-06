مانو مينيزيس يكشف حقيقة اقترابه من تدريب البرازيل

كشف مانو مينيزيس المدير الفني لـ إنترناسيونال حقيقة اقترابه من تدريب منتخب البرازيل خلفا لـ تيتي.

وأعلن تيتي في وقت سابق أن كأس العالم 2022 ستكون المحطة الأخيرة له في قيادة منتخب البرازيل.

وسبق أن صرّح كايو ريبيرو لاعب البرازيل السابق أن مانو مينيزيس هو المدير الفني القادم لمنتخب البرازيل.

وقال مانو في تصريحات لقناة "أرينا إس بي تي" البرازيلية: "هذا سؤال يرد عليه كايو، لم يستشيرني أحد، ولم أوضع في قائمة مع مدربين، وإذا تواجد اسمي، فلن أتحدث عن أي شيء في ذلك الوقت".

وأضاف "إنترناسيونال أعطاني الفرصة وقدمنا عملا جيدا، وأحترم كثيرا النادي واحتاج أيضا النادي".

وعن إمكانية تدريب مدرب أجنبي للمنتخب أجاب قائلا: "المدربون الذين ليس لديهم سوقا في أوروبا يأتون كثيرا للعمل في البرازيل، لأن المدربين المطلوبين في أوروبا يفضلون اللعب في أوروبا".

المدرب البالغ 60 عاما سبق أن درب البرازيل في 2010 وحتى 2012 ومعه ودع السامبا كوبا أمريكا 2011 من ربع النهائي،

وكذلك قاد المنتخب الأولمبي وخسر نهائي أولمبياد لندن 2012 أمام المكسيك.

وامتلك تجربة التدريب في الوطن العربي رفقة النصر في 2021 وارتبط اسمه من قبل بتدريب الأهلي.

وفي البرازيل درب أندية جريميو وكورينثيانز وكروزيرو وبالميراس وفلامنجو.