كلاتنبرج يحلل الحالات التحكيمية في الجولة الخامسة للدوري المصري

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 15:53

كتب : FilGoal

مارك كلاتنبرج

حلل مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام، القرارات التحكيمية في مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم مقطع فيديو جديدًا لـ كلاتنبرج توقّف خلاله عند بعض الحالات التحكيمية.

حرس الحدود x بيراميدز

اتفق كلاتنبرج مع قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح بيراميدز إثر لمسة يد.

البنك الأهلي x إنبي

اتفق كلاتنبرج مع إلغاء ركلة جزاء احتساب الحكم لـ إنبي بعد عودته لمراجعتها في الفيديو.

كما اتفق مع احتساب بطاقة حمراء للاعب البنك الأهلي بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وأخيرا اتفق مع احتساب ركلة جزاء لـ البنك الأهلي بعد مراجعة تقنية الفيديو.

الداخلية x فيوتشر

اتفق كلاتنبرج مع قرار الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو بوجود بطاقة حمراء على لاعب الداخلية.

الزمالك x المصري

أكد كلاتنبرج على صحة قرار الحكم باستمرار اللعب بعد سقوط أحد لاعبي المصري داخل منطقة جزاء الزمالك، أمر أكدته تقنية الفيديو.

الأهلي x طلائع الجيش

اتفق كلاتنبرج أيضا مع قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للأهلي رغم طلب حكام تقنية الفيديو قدومه لمراجعة اللقطة.

الدوري المصري
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