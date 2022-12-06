تشكيل إسبانيا – يورينتي ظهير أيمن.. وأسينسيو على حساب موراتا أمام المغرب

أعلن لويس إنريكي مارتينيز المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن تشكيل بلاده لمواجهة المغرب في ثمن نهائي كأس العالم.

وشهد التشكيل عدة تعديلات مهمة، إذ دفع لويس إنريكي بـ ماركوس يورينتي في مركز الظهير الأيمن على حساب داني كارباخال وسيزار أزبيليكويتا.

ولم يشارك يورينتي في أي دقيقة بالمونديال حتى اللحظة سواء في خط الوسط أو الدفاع.

كما عاد لويس إنريكي للتعويل على ماركو أسينسيو كمهاجم وهمي على حساب ألفارو موراتا.

ويشارك فيران توريس في الجناح بدلا من نيكو ويليامز الذي لعب أساسيا أمام اليابان.

وعاد الثنائي أيمريك لابورت وجوردي ألبا لخط الدفاع على حساب باو توريس وأليكس بالدي.

🚨 OFICIAL | ¡¡A MUERTE CON 𝗘𝗦𝗧𝗢𝗦 𝗢𝗡𝗖𝗘!! 👥 Esta es la alineación oficial de @LUISENRIQUE21 para luchar por el pase a los cuartos de final del Campeonato del Mundo. 🙌🏻🇪🇸 ¡¡𝗤𝗨𝗘𝗥𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗘𝗦𝗖𝗨𝗖𝗛𝗔𝗥𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗦𝗗𝗘 𝗬𝗔, AFICIÓN!!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/9zHspoXIB0 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 6, 2022

تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: ماركوس يورينتي – رودري – أيمريك لابورت – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – جافي – بيدري

الهجوم: فيران توريس – ماركو أسينسيو – داني أولمو

دكة البدلاء: روبيرت سانشيز - دافيد رايا - باو توريس - إيريك جارسيا - هوجو جيامون - داني كارباخال - سيزار أزبيليكويتا – أليكس بالدي – كوكي - كارلوس سولير - نيكو ويليامز - جيريمي بينو - بابلو سارابيا - أنسو فاتي - ألفارو موراتا