تشكيل إسبانيا – يورينتي ظهير أيمن.. وأسينسيو على حساب موراتا أمام المغرب

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 15:38

كتب : FilGoal

ماركوس يورينتي - إسبانيا

أعلن لويس إنريكي مارتينيز المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن تشكيل بلاده لمواجهة المغرب في ثمن نهائي كأس العالم.

وشهد التشكيل عدة تعديلات مهمة، إذ دفع لويس إنريكي بـ ماركوس يورينتي في مركز الظهير الأيمن على حساب داني كارباخال وسيزار أزبيليكويتا.

ولم يشارك يورينتي في أي دقيقة بالمونديال حتى اللحظة سواء في خط الوسط أو الدفاع.

كما عاد لويس إنريكي للتعويل على ماركو أسينسيو كمهاجم وهمي على حساب ألفارو موراتا.

ويشارك فيران توريس في الجناح بدلا من نيكو ويليامز الذي لعب أساسيا أمام اليابان.

وعاد الثنائي أيمريك لابورت وجوردي ألبا لخط الدفاع على حساب باو توريس وأليكس بالدي.

تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: ماركوس يورينتي – رودري – أيمريك لابورت – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – جافي – بيدري

الهجوم: فيران توريس – ماركو أسينسيو – داني أولمو

دكة البدلاء: روبيرت سانشيز - دافيد رايا - باو توريس - إيريك جارسيا - هوجو جيامون - داني كارباخال - سيزار أزبيليكويتا – أليكس بالدي – كوكي - كارلوس سولير - نيكو ويليامز - جيريمي بينو - بابلو سارابيا - أنسو فاتي - ألفارو موراتا

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