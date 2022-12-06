اختبر معلوماتك - هل تعرف تاريخ منتخب إسبانيا في كأس العالم جيدا

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 15:38

كتب : FilGoal

إسبانيا بطل يورو 2012

يعد منتخب إسبانيا أحد عمالقة كرة القدم الأوروبية والعالمية.

رغم ذلك لم يمتلك تاريخًا كبيرًا في المونديال، إذ توج به مرة وحيدة.

فهل تعرف كتيبة "الغضب الأحمر" جيدًا؟ اختبر معلوماتك مع FilGoal.com.

إسبانيا كأس العالم 2022
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