حسن شحاتة: المجاملات تسببت في عدم تواجد منتخب مصر بكأس العالم 2022

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 15:29

كتب : FilGoal

حسن شحاتة

يرى حسن شحاتة المدرب التاريخي لمنتخب مصر أن المجاملات تسبب في عدم تواجد الفراعنة في كأس العالم 2022.

وخسر منتخب مصر فرصة التواجد في مونديال قطر عندما سقط في اختبار ركلات الترجيح أمام السنغال تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال المعلم في تصريحات لشبكة beIN sports: "منتخب مصر لم يتأهل للمونديال بسبب المجاملات".

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وأضاف "في مصر نملك العديد من المدربين المميزين لكنهم يذهبون لتعيين مدربين أجانب".

وأكمل "أعظم إنجازات المنتخب المصري جاءت على أيادي مدربين مصريين".

عقب رحيل كيروش، قرر اتحاد الكرة المصري تعيين إيهاب جلال كمدير فني لمنتخب مصر، لكنه لم يستمر كثيرا حتى تم تعيين البرتغالي روي فيتوريا على رأس القيادة الفنية للفراعنة.

ويتوقع حسن شحاتة أن يحقق منتخب المغرب المفاجأة ويتأهل لربع نهائي المونديال حين يلاقي إسبانيا يوم الثلاثاء.

وأوضح "منتخب المغرب فريق قوي لديه عناصر جيدة، ولو دخل المباراة والفريق لا يشعر بالخوف سيقدم مستويات طيبة ويحقق نتيجة طيبة، فكرة القدم 11 ضد 11".

وأتم بطل إفريقيا 2006 و2008 و2010 "إقامة البطولة في شهر نوفمبر إيجابية للغاية لأن اللاعبين في قمة عطائهم البدني، عكس نهاية الموسم".

حسن شحاتة منتخب مصر
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