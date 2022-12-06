تشكيل المغرب – عودة أملاح.. وصدام عاطفي لـ حكيمي أمام إسبانيا

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن تشكيل بلاده لمواجهة إسبانيا في دور الـ 16 لكأس العالم 2022.

وشهد التشكيل تغييرًا وحيدًا عن الذي تغلّب على كندا في ختام دور المجموعات، بعودة سليم أملاح لخط الوسط على حساب عبد الحميد صابري.

كما يشارك أشرف حكيمي -المولود في مدريد- أمام إسبانيا حيث ترعرع.

ويحافظ الركراكي على الثلاثي الهجومي الذي بدأ به المونديال بحضور حكيم زياش، ويوسف النصيري، وسفيان بوفال.

تشكيل المغرب:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي - رومان سايس - نايف أكرد - نصير مزراوي

الوسط: سفيان أمرابط - سليم أملاح - عز الدين أوناحي

الهجوم: حكيم زياش - يوسف النصيري - سفيان بوفال

دكة البدلاء: منير المحمدي - أحمد رضا التكناوتي - جواد الياميق - بدر بانون - أشرف داري - يحيى عطية الله - يحيى جبران - إلياس الشاعر - بلال الخنوس - عبد الحميد صابري - أنس الزروري - عبد الصمد الزلزولي - عبد الرزاق حمد الله - زكريا أبو خلال - وليد شديرة