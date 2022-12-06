مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: ننتظر تحرك الأهلي لإنهاء أزمة الغرامة وقيده إفريقيًا

يترقب معسكر محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، موقف ناديه من الغرامة الموقعة عليه في الفترة المقبلة.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com أن كهربا يترقب تحرك الأهلي لمساعدته في سداد الغرامة بالفترة المقبلة.

ويأمل كهربا، وفقا للمصدر المقرب، أن تشهد الأيام المقبلة خطوات للأمام في هذا الشأن.

وأشار المصدر إلى أن كهربا يسعى لأن يقيد إفريقيًا في فترة الانتقالات الشتوية وأن يكون قادرًا على العودة للمشاركة من جديد.

وكان FilGoal.com قد أوضح في وقتٍ سابق أن الأهلي يفكر بدوره في كيفية إنهاء أزمة كهربا والاستفادة من لاعبه.

وأشار FilGoal.com وقتها أن خيار سداد غرامته بنظام السلف، أي أن يسدد اللاعب غرامته للأهلي عن طريق خصمها من مستحقاته، هو أحد الحلول المطروحة.

لكن حتى اللحظة لم تشهد أزمة كهربا أي جديد، ويترقب اللاعب ما سيحدث في الفترة المقبلة.

وتبلغ غرامة كهربا لصالح الزمالك مليونين و400 ألف دولار، وهي غرامة نهاية اعتمدتها محكمة التحكيم الرياضية.

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك في يوليو 2019، خطوة تم اعتبارها غير قانونية وترتب عليها معاقبته بغرامة كبيرة.

ولعب كهربا بعدها لعدة أشهر في ديسبورتيفو أفيش، ثم انتقل مجانًا إلى الأهلي في يناير 2020.

وخاض كهربا 62 مباراة مع الأهلي، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 9 أهداف، وتوج معه بدوري أبطال إفريقيا بين عدة ألقاب أخرى.

لكن بعد خروجه من حسابات المدير الفني الأسبق بيتسو موسيماني، خرج كهربا معارًا إلى هاتايسبور التركي حيث سجل معه هدفًا وحيدًا في 12 مباراة خاضها.

وأوضحت إدارة الزمالك في أكثر مناسبة سابقة أنها لا تنوي التفاوض مطلقًا على جدولة الغرامة.