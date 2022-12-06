مران الأهلي – عودة أيمن أشرف قبل مواجهة غزل المحلة

شارك أيمن أشرف في المران الجماعي للأهلي بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب في الفترة الماضية.

وخاض الأهلي مرانه الأخير قبل مواجهة غزل المحلة، على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة الجولة السادسة من الدوري المصري التي تقام غدًا الأربعاء.

وشارك أيمن أشرف في التقسيمة الجماعية رفقة زملائه بعد أن أجرى فحوصات طبية في النمسا بوقتٍ سابق.

وبات أشرف جاهزًا ولائقًا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات المقبلة.

أشرف (31 عامًا) لم يخض أي مباراة في الدوري المصري هذا الموسم.

وخاض الأهلي مرانه قبل استقلال الحافلة متجهًا نحو محافظة كفر الشيخ للمبيت في أحد فنادقها، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة.

ويتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، فيما يأتي غزل المحلة ثانيًا برصيد 10 نقاط.