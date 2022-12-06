ريتشارليسون يوجه رسالة لـ سون بعد توديع كأس العالم

وجه ريتشارليسون مهاجم البرازيل رسالة دعم لزميله في توتنام سون هيونج مين قائد كوريا الجنوبية بعد توديع منتخب بلاده لكأس العالم 2022.

وسجل ريتشارليسون هدفا في فوز منتخب البرازيل على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ثمن نهائي كأس العالم.

ووجه ريتشارليسون رسالته لسون عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلا: "أنا أعلم كم ناضلت بشدة لتكون هنا وتشارك في كأس العالم".

وأضاف "هذا هو سبب كونك بطلا لشعبك".

ولعب سون المونديال بقناع يقي عينه التي أصيبت قبل أيام من انطلاق كأس العالم.

يذكر أن منتخب كوريا الجنوبية حقق انتصارين في دور المجموعات على البرتغال وغانا، وتعادل مع أوروجواي.

فيما تأهل منتخب البرازيل لملاقاة كرواتيا في ربع النهائي، حيث ستقام المباراة يوم الجمعة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد المدينة التعليمية.

















































































































































وصنع نيمار الهدف الأول أمام كوريا قبل أن يسجل الثاني ليفوز بجائزة رجل المباراة.

نبذة عن نيمار

يسير نيمار بخطى ثابتة لتحطيم الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم بيليه كهداف منتخب البرازيل، رقم قد يُحطَم خلال كأس العالم 2022.

أحد أفضل اللاعبين البرازيليين على الإطلاق، شكّل ثلاثية هجومية هي الأعظم في التاريخ الحديث مع ليونيل ميسي ولويس سواريز في برشلونة.

صاحب أغلى انتقال في عالم كرة القدم عندما فسخ عقده مع البلاوجرانا بدفع الشرط الجزائي البالغ 220 مليون يورو للانتقال إلى باريس سان جيرمان.

يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة، بذكرى حزينة في 2014 عندما تعرض لالتحام قوي بواسطة خوان كاميلو زونييجا لاعب كولومبيا أبعده عن بقية البطولة وغيّبه عن بلاده في الخسارة بسباعية ضد ألمانيا.

أثار نيمار الرعب وقتها بسقوطه عندما قال لزملائه "إنه لا يشعر بقدميه".

فاز نيمار مع البرازيل بكأس القارات 2013، لكنه غاب عن التتويج بكوبا أمريكا 2019 مما يضعه أمام حتمية تحقيق إنجاز هائل لبلاده للاقتراب من إرث بيليه الذي لا يُضاهى.

ظهر نيمار كضيف شرف في الحلقة الثامنة من الموسم الثالث للمسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دي بابل".

ماذا قدم أمام كوريا الجنوبية؟

الدقائق: 81

الأهداف: 1

صناعة الأهداف: 1

لمس الكرة: 64 مرة

صناعة الفرص: 2

التسديدات: 3

التمريرات الصحيحة: 36 من أصل 42

المراوغات الناجحة: 2

الفوز بالثنائيات: 5

الحصول على أخطاء: 3

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