دي يونج: إيقاف ميسي؟ يصنع الفارق منذ 15 عاما ولم يستطع أحد فعل ذلك

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 14:37

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - ميسي

يرى فرينكي دي يونج لاعب هولندا أن المباراة أمام الأرجنتين متكافئة مشددا على ضرورة منع خطورة ليونيل ميسي في الملعب.

ويضرب منتخب هولندا موعدا ناريا مع نظيره الأرجنتيني الجمعة المقبلة في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وقال دي يونج في تصريحات لشبكة "Nos": "الأرجنتين فريق رائع، ونحن أيضا كذلك، أنا واثق من أنها ستكون مباراة متكافئة".

وأضاف ضاحكا "أعرف كيفية إيقاف ميسي؟ حسنا أنا أعرفه شخصيا لكن لا أعرف كيف أوقفه. أنه يصنع الفارق منذ 15 عاما ولم يستطع أحد أن يوقفه".

وتابع "تعليمات بخصوص ميسي؟ نحن نتدرب دائما على كيفية إيقافه كفريق".

وأتم "لم أتواصل معاه منذ تحديد المباراة، سنرى بعضنا يوم الجمعة".

وتزامل فرينكي دي يونج وميسي في برشلونة قبل أن يرحل الأخير مطلع صيف 2021 صوب باريس سان جيرمان.

ووصل منتخب هولندا إلى ربع النهائي بعد تخطي أمريكا في دور الـ16 من البطولة.

بينما اجتازت الأرجنتين منتخب أستراليا لتبلغ ربع نهائي البطولة.

كأس العالم هولندا الأرجنتين ليونيل ميسي فرينكي دي يونج
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