كيكر: توخيل مرشح لتدريب منتخب ألمانيا في حالة رحيل فليك

ذكرت جريدة كيكر الألمانية أن توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق قد يصبح المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا في حالة رحيل هانز فليك.

فليك الذي تولى تدريب ألمانيا في صيف 2021 فشل في قيادة المانشافت للعبور من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وأفاد تقرير صحيفة كيكر أن توماس توخيل هو المرشح الأول ليحل محل فليك إذا قرر الأخير الاستقالة.

ولم يعد مستقبل فليك مع منتخب ألمانيا واضحا بعد استقالة أوليفر بيرهوف مدير المنتخبات الوطنية والأكاديمية الألمانية من جميع مناصبه عقب الخروج المبكر من كأس العالم، حسب التقرير.

فيما ذكرت جريدة بيلد أنه في حالة استقالة فليك، فإن أبرز مرشحي الاتحاد الألماني للوظيفة هما يورجن كلوب وتوماس توخيل.

وبما أن كلوب غير متاح حاليا بسبب ارتباطه بعقد مع ليفربول، فإن توخيل هو الأقرب إلى تولي المهمة، حسب تقرير بيلد.

وودع منتخب ألمانيا كأس العالم من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط خلف كل من اليابان وإسبانيا.

وأصدر بيرهوف بيانا كتب فيه "أبلغت رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف بقراري واسقتالتي".

وأضاف "أنا أمهد الطريق لتحديد مسار جديد".

وتوج منتخب ألمانيا خلال فترة بيرهوف بلقب كأس العالم في 2014 وكأس القارات في 2017 وبلغ نهائي يورو 2008.

وتعرض بيرهوف لانتقادات شديدة بعد خروج ألمانيا من دور المجموعات في نتيجة مخيبة للآمال.

وتابع بيان بيرهوف "بذلت قصارى جهدي من أجل الاتحاد الألماني والمنتخبات الوطنية، ولكن بعد نتائج كأس العالم في روسيا وقطر لن أغادر دون النقد الذاتي الضروري".

وشدد "لم ننجح في تكرار النجاحات السابقة وإعطاء المشجعين سببا للتعبير عن فرحتهم في السنوات الأربع الماضية".

واختتم بيانه "تبين لنا أن بعض القرارات التي كنا مقتنعين بها كانت خاطئة، ولا أحد يندم على ذلك أكثر مني أنا أتحمل المسؤولية عن ذلك".

وفشل منتخب ألمانيا في آخر تسع مباريات رسمية بعيدا عن المواجهات الودية في تحقيق الفوز سوى مرتين.

video:1