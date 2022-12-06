خبر في الجول – طاهر يغيب 4 أسابيع لإصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة

يبتعد طاهر محمد طاهر عن صفوف الأهلي في الفترة المقبلة بعد تعرضه لإصابة في مباراة طلائع الجيش.

وعلم FilGoal.com أن طاهر يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة.

وبالتالي سيبتعد طاهر عن الملاعب لمدة 4 أسابيع تقريبًا بشكل مبدئي.

ويخضع طاهر لمزيد من الآشعة والفحوصات الطبية لتحديد برنامجه العلاجي والمدة النهائية لعودته للملاعب.

وغاب طاهر عن تدريب الأهلي أمس الإثنين وخضع لفحوصات جاءت نتائجها بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويلعب الأهلي أمام غزل المحلة غدًا الأربعاء، ثم يواجه الاتحاد السكندري يوم 12 ديسمبر، ويلتقي بعده بـ فيوتشر يوم 16 ديسمبر، ثم فاركو يوم 20 ديسمبر، وسموحة يوم 25 ديسمبر، وسيراميكا كليوباترا يوم 28 ديسمبر، وبيراميدز يوم 2 يناير، وإنبي يوم 5 يناير، مباريات قد يغيب عنها جميعها طاهر.

اللاعب صاحب الـ 25 عامًا خاض 5 مباريات مع الأهلي هذا الموسم وصنع 3 أهداف.