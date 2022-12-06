خبر في الجول – طاهر يغيب 4 أسابيع لإصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 14:13

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - المقاولون - طاهر محمد طاهر

يبتعد طاهر محمد طاهر عن صفوف الأهلي في الفترة المقبلة بعد تعرضه لإصابة في مباراة طلائع الجيش.

وعلم FilGoal.com أن طاهر يعاني من جزع في الرباط الداخلي للركبة.

وبالتالي سيبتعد طاهر عن الملاعب لمدة 4 أسابيع تقريبًا بشكل مبدئي.

أخبار متعلقة:
مران الأهلي - فحوصات توضح إصابة طاهر محمد طاهر طاهر: ظروف خارج عن الإرادة لم تؤهلنا للمونديال.. وهذا ما قلته لـ معلول قبل مغادرة الأهلي طاهر: فيتوريا يهتم بالتفاصيل الصغيرة.. نريد تحقيق نتيجة إيجابية ضد بلجيكا من أجل الجمهور

ويخضع طاهر لمزيد من الآشعة والفحوصات الطبية لتحديد برنامجه العلاجي والمدة النهائية لعودته للملاعب.

وغاب طاهر عن تدريب الأهلي أمس الإثنين وخضع لفحوصات جاءت نتائجها بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويلعب الأهلي أمام غزل المحلة غدًا الأربعاء، ثم يواجه الاتحاد السكندري يوم 12 ديسمبر، ويلتقي بعده بـ فيوتشر يوم 16 ديسمبر، ثم فاركو يوم 20 ديسمبر، وسموحة يوم 25 ديسمبر، وسيراميكا كليوباترا يوم 28 ديسمبر، وبيراميدز يوم 2 يناير، وإنبي يوم 5 يناير، مباريات قد يغيب عنها جميعها طاهر.

اللاعب صاحب الـ 25 عامًا خاض 5 مباريات مع الأهلي هذا الموسم وصنع 3 أهداف.

الأهلي الدوري المصري طاهر محمد طاهر
نرشح لكم
مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: ننتظر تحرك الأهلي لإنهاء أزمة الغرامة وقيده إفريقيًا مران الأهلي – عودة أيمن أشرف قبل مواجهة غزل المحلة مباشر - المصري (0) - (0) البنك الأهلي.. استفاقة من جانب البنك تشكيل البنك الأهلي - خماسي دفاعي.. وعودة أبو جبل في أولى مباريات طولان أمام المصري تشكيل المصري – عودة إيميكا.. والسعداوي أساسي لأول مرة أمام البنك الأهلي مواعيد مباريات الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 – المغرب يصطدم بجارته إسبانيا.. ورونالدو يواجه سويسرا دياب يشرح دوره في حل أزمة فاسيليو مع المحلة.. والعلاقة بموعد مباراة الأهلي أحمد مرتضى: ننافس في مختلف الألعاب رغم الظروف الصعبة.. ووعد لجماهير الزمالك
أخر الأخبار
مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: ننتظر تحرك الأهلي لإنهاء أزمة الغرامة وقيده إفريقيًا 9 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي – عودة أيمن أشرف قبل مواجهة غزل المحلة 23 دقيقة | الكرة المصرية
ريتشارليسون يوجه رسالة لـ سون بعد توديع كأس العالم 29 دقيقة | قطر 2022
مباشر - المصري (0) - (0) البنك الأهلي.. استفاقة من جانب البنك 34 دقيقة | الكرة المصرية
دي يونج: إيقاف ميسي؟ يصنع الفارق منذ 15 عاما ولم يستطع أحد فعل ذلك 40 دقيقة | قطر 2022
كيكر: توخيل مرشح لتدريب منتخب ألمانيا في حالة رحيل فليك ساعة | قطر 2022
خبر في الجول – طاهر يغيب 4 أسابيع لإصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة ساعة | الكرة المصرية
تشكيل البنك الأهلي - خماسي دفاعي.. وعودة أبو جبل في أولى مباريات طولان أمام المصري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم - مواعيد مباريات ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 4 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري