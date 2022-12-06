تشكيل البنك الأهلي - خماسي دفاعي.. وعودة أبو جبل في أولى مباريات طولان أمام المصري

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 14:08

كتب : FilGoal

كريم بامبو - البنك الأهلي

عاد محمد أبو جبل في تشكيل البنك الأهلي لمواجهة المصري في أولى مباريات حلمي طولان المدير الفني الجديد.

وغاب أبو جبل عن مباراة البنك الأهلي السابقة أمام إنبي بسبب الإصابة.

ويلتقي فريق المصري بنظيره البنك الأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري على استاد السويس.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: إسحاقو يعقوبو - أحمد ياسين - أمير مدحت - أحمد العش - أسامة إبراهيم

الوسط: محمد فتحي - محمود سيد

الهجوم: رزاق سيسيه - موسي دياوارا - كريم بامبو

ورحل خالد جلال عن البنك الأهلي بعد سلسلة من النتائج السلبية، إذ فاز الفريق في مباراة فقط في الدوري المصري وتعادل في اثنين وخسر مثلهما آخرهم أمس الأربعاء أمام إنبي.

ويحتل البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 5 نقاط في ترتيب جدول الدوري المصري.

فيما يأتي المصري في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

البنك الأهلي المصري الدوري المصري
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