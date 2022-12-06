تشكيل المصري – عودة إيميكا.. والسعداوي أساسي لأول مرة أمام البنك الأهلي

أعلن طارق سليمان المدير الفني للمصري، عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي في الجولة السادسة للدوري المصري.

ويقود طارق سليمان النادي المصري مؤقتًا خلفًا لـ إيهاب جلال الذي رحل عن الفريق بعد مباراة الزمالك.

ويدخل إيزي إيميكا أساسيًا في خط الوسط بجوار فريد شوقي.

كما يشارك عمرو السعداوي في مركز الظهير الأيسر، وهو ظهوره الأول كأساسي بعد أن شارك دقيقتين فقط هذا الموسم منذ انضمامه قادمًا إلى الجونة في الصيف الماضي.

تشكيل المصري:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي – محمد دبش – عماد الدين بو بكر - عمرو السعداوي

الوسط: إيزي إيميكا - فريد شوقي - أحمد الشيخ - إلياس الجلاصي - حسن علي

الهجوم: مروان حمدي

دكة البدلاء: أحمد مسعود – عمرو طارق - عمرو موسى – إسلام أبو سليمة – محمد عنتر – عمرو مرعي – محمد جريندو – فرانك إيتوجا – أنطوني أكبوتو