نجم البرازيل يرد على انتقادات روي كين: سنواصل الرقص

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 13:18

كتب : FilGoal

البرازيل - كوريا الجنوبية - لوكاس باكيتا

رد لوكاس باكيتا نجم منتخب البرازيل على انتقادات روي كين أسطورة مانشستر يونايتد التي وصف فيها رقص لاعبي السليساو بعد كل هدف أمام كوريا الجنوبية بعد الاحترام للمنافس.

وسجل باكيتا هدفا في فوز منتخب البرازيل على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ثمن نهائي كأس العالم، واحتفل السليساو برقص السامبا عقب كل هدف.

وقال باكيتا في تصريحات نشرتها جريدة جلوبو: "الرقص هو تمثيل لفرحتنا بعد تسجيل الأهداف".

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ليفربول يلحق بـ أرسنال في دبي فودين: لا نخشى قوة فرنسا.. ولعبت أفضل مبارياتي الدولية ضد السنغال تيتي: عودة نيمار تعني الكثير.. ولن نحيد عن الاخلاق الرياضية في احتفالاتنا روي كين: رقص لاعبي البرازيل بعد كل هدف يعتبر عدم احترام للمنافس

وأضاف "نحن لا نفعل ذلك لأننا لا نحترم أي شخص، نحن لا نفعل ذلك أمام خصومنا. نجتمع جميعا للاحتفال".

وأكمل لاعب وست هام يونايتد "إذا لم يعجبه ذلك، فهذه وجهة نظره وليس هناك الكثير ليقال".

وشدد البالغ من العمر 25 عاما "سنستمر في تسجيل الأهداف ونواصل الرقص. نحن سعداء بتسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات".

ووصف روي كين احتفالات لاعبي البرازيل بـ "عدم الاحترام" بعد التسجيل أمام كوريا الجنوبية.

وقال روي كين في تصريحات عبر أي تي في: "كان إنهاءً رائعا للهجمة من قبل فينيسيوس، منذ البداية والهجمة كانت مدروسة، لكنني رأيت الكثير من الرقص".

وأضاف "لا أصدق ما رأيته، إنه أشبه ببرامج رقص، هذا الكم من الرقص لا أصدقه حقا".

وتابع "أعلم أن لهم وجهة نظر ثقافية، لكن ذلك حقا قلة احترام للمنافس، لقد سجلوا أربعة أهداف وقاموا بذلك في كل مرة".

وأتم "الرقصة الأولى أو أي شيء يقومون به جيد، ثم جاء دور المدير الفني، لست سعيدا بذلك، لا أعتقد أن ذلك شيء جيد".

وتأهل منتخب البرازيل لملاقاة كرواتيا في ربع النهائي، حيث ستقام المباراة يوم الجمعة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد المدينة التعليمية.

وصنع نيمار الهدف الأول أمام كوريا قبل أن يسجل الثاني ليفوز بجائزة رجل المباراة.

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نبذة عن نيمار

يسير نيمار بخطى ثابتة لتحطيم الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم بيليه كهداف منتخب البرازيل، رقم قد يُحطَم خلال كأس العالم 2022.

أحد أفضل اللاعبين البرازيليين على الإطلاق، شكّل ثلاثية هجومية هي الأعظم في التاريخ الحديث مع ليونيل ميسي ولويس سواريز في برشلونة.

صاحب أغلى انتقال في عالم كرة القدم عندما فسخ عقده مع البلاوجرانا بدفع الشرط الجزائي البالغ 220 مليون يورو للانتقال إلى باريس سان جيرمان.

يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة، بذكرى حزينة في 2014 عندما تعرض لالتحام قوي بواسطة خوان كاميلو زونييجا لاعب كولومبيا أبعده عن بقية البطولة وغيّبه عن بلاده في الخسارة بسباعية ضد ألمانيا.

أثار نيمار الرعب وقتها بسقوطه عندما قال لزملائه "إنه لا يشعر بقدميه".

فاز نيمار مع البرازيل بكأس القارات 2013، لكنه غاب عن التتويج بكوبا أمريكا 2019 مما يضعه أمام حتمية تحقيق إنجاز هائل لبلاده للاقتراب من إرث بيليه الذي لا يُضاهى.

ظهر نيمار كضيف شرف في الحلقة الثامنة من الموسم الثالث للمسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دي بابل".

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ماذا قدم أمام كوريا الجنوبية؟

الدقائق: 81

الأهداف: 1

صناعة الأهداف: 1

لمس الكرة: 64 مرة

صناعة الفرص: 2

التسديدات: 3

التمريرات الصحيحة: 36 من أصل 42

المراوغات الناجحة: 2

الفوز بالثنائيات: 5

الحصول على أخطاء: 3

لوكاس باكيتا كين البرازيل كأس العالم 2022 كوريا الجنوبية
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