دومفريز: إقصاء ميسي سيضع العالم أجمع في حداد؟ نحن نلعب من أجل 16 مليون هولندي

لا يأبه ديزل دومفريز لاعب منتخب هولندا بتوابع إقصاء ليونيل ميسي على العالم بل غايته الأكبر هي إسعاد الشعب الهولندي.

ويضرب منتخب هولندا موعدا ناريا أمام الأرجنتين الجمعة المقبلة في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وعندما سئل دومفريز عبر شبكة Nos الهولندية عما إذا يدرك أنه عندما يقصي ميسي فإنه لا يضع الأرجنتين فقط في حداد بل العالم أجمع.

أجاب: "أعتقد أن هناك 16 مليون شخص في هولندا لن نضعهم في حداد، هذا هو الاستثناء ولأجل هذا نلعب".

وتألق دومفريز بشكل ملحوظ في فوز هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام أمريكا في ثمن نهائي كأس العالم.

وحصد دومفريز جائزة رجل المباراة بعدما صنع الهدفين الأول والثاني لهولندا في المباراة، الأول لممفيس ديباي والثاني لدالي بليند قبل أن يسجل الهدف الثالث.

وأصبح دومفريز أول لاعب هولندي يصنع هدفين في الشوط الأول من مباراة لكأس العالم.

كما بات أول لاعب يساهم في ثلاثة أهداف خلال مباراة واحدة في نسخة 2022 وثالث لاعب هولندي يصل لهذا الرقم بعد روب رينسينبرينك ويوهان كرويف.

دومفريز (26 عاما) ولد في هولندا لأب من أروبا وأم من سورينام، مثل منتخب أروبا في 2014 قبل أن يلعب لهولندا لأول مرة في 2018.

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