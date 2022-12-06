الخامس من جيل 2006.. جيلاردينو يتولى تدريب جنوى مؤقتا

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 12:52

كتب : FilGoal

ألبيرتو جيلاردينو

أعلن نادي جنوى عن تعيين ألبيرتو جيلاردينو مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق.

وذكر جنوى في بيانٍ رسمي أن أليكساندر بليسين أقيل من منصبه كمدير فني، ويعوضه في الوقت الحالي جيلاردينو بشكلٍ مؤقت.

وتولى الألماني بليسين تدريب جنوى في يناير الماضي، وهبط معه الفريق إلى الدرجة الثانية.

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وأقدم جنوى على انطلاقة سيئة في القسم الثاني، إذ يحتل المركز الخامس من 6 انتصارات و5 تعادلات و4 هزائم.

وكان جيلاردينو مديرًا فنيًا لفريق الشباب، لتقرر الإدارة تصعيده حيث سيدرب جنوى مؤقتًا.

ويعتبر جيلاردينو خامس لاعب من جيل 2006 المتوج بكأس العالم رفقة إيطاليا يتولى تدريب فريق في الدرجة الثانية هذا الموسم.

ويشرف فيليبو إنزاجي على تدريب ريجينا، فيما يقود فابيو كانافارو فريق بينيفنتو، ويشرف دانييلي دي روسي على تدريب سبال، وأخيرًا يعمل فابيو جروسو كمدربٍ لـ فروزينوني.

جيلاردينو (40 عامًا) سبق له اللعب لأندية ميلان، وفيورنتينا، وجنوى، وبولنيا، وبارما، وهيلاس فيرونا، وباليرمو، وإمبولي بين تجارب أخرى كلاعب.

كما أشرف سابقًا على تدريب سيينا لفترة قصيرة، قبل أن يبدأ العمل في فريق شباب جنوى الذي قاده للفريق الأول.

وخاض جيلاردينو 57 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا بين 2004 و2013، سجل خلالها 19 هدفًا، منها هدف في شباك الولايات المتحدة الأمريكية بكأس العالم 2006.

كما صنع جيلاردينو هدف إيطاليا الثاني في الفوز التاريخي على ألمانيا بالدور نصف النهائي والذي سجله أليساندرو دل بييرو.

جنوى جيلاردينو الدوري الإيطالي
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