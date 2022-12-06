فان خال: لدينا حساب لتصفيته مع الأرجنتين.. وأعرف كيف أمنع خطورة ميسي

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 12:37

كتب : FilGoal

لويس فان جال

شدد لويس فان خال المدير الفني لـ هولندا أن المباراة أمام الأرجنتين ستكون ثأرية لما حدث في كأس العالم 2014.

وكان أخر ظهور لمنتخب هولندا في كأس العالم في نصف نهائي نسخة 2014 قبل أن يودع على يد الأرجنتين بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وقال فان خال في تصريحات لشبكة "Nos" الهولندية: "قدمنا بطولة رائعة حتى الآن؟ لا، نحن نريد هزيمة الأرجنتين، الأمر ليس وكأننا لا نمتلك فرصة أمامهم".

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وأضاف "نحن لدينا حساب لتصفيته مع منتخب الأرجنتين".

وتابع "أخطر لاعب في الأرجنتين؟ ميسي بالطبع. أكثر لاعب مبدع وقادر على صنع الفرص وتسجيل الأهداف، لكن عندما يخسرون الكرة خطورته تقل ولا يشارك كثيرا، وهذا يمنحنا فرصة".

وأردف "خطتي لمنع خطورة ميسي؟ ستري يوم الجمعة، لن أخبرك".

وعن رأيه في منتخب البرازيل، أجاب: "شاهدت مباراتهم بالأمس. إنهم فريق يلعب على الهجمات المضادة، كم هذا رائعا".

وأتم "البرازيل تلعب بنفس الطريقة التي نلعب بها: الهجوم المعاكس. رأيت أحد الأصدقاء يقول في وسائل الإعلام إنها كرة قدم متألقة بينما نحن نفعل الشيء نفسه وكان هدفنا أفضل بكثير من هدفهم".

فان خال (71 عاما) تولى قيادة منتخب هولندا في 3 مراحل مختلفة رغم أنه لم يلعب للطواحين من قبل كلاعب.

وكان فان خال أعلن اعتزاله التدريب عام 2017 قبل أن يعود مجددا أغسطس 2021 ويحل بدلا من فرانك دي بور تدريب الطواحين بعد النتائج المخيبة في يورو 2020.

وفي أبريل 2022 أعلن فان خال إصابته بـ سرطان البروستاتا وبعد أيام قليلة أوضح أن علاجه سار بطريقة ناجحة.

ويرحل فان خال بشكل مؤكد عن هولندا بعد نهاية مشاركتها المونديالية ويعتزل عالم التدريب من جديد للأبد كما سبق وأعلن.

ويضرب منتخب هولندا موعدا ناريا مع نظيره الأرجنتيني الجمعة المقبلة في ربع نهائي كأس العالم 2022.

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